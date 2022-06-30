Красногорск, 30 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет. Об этом свидетельствует опубликованная 30 июня статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Permkrai.ru Коронавирус

За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 225 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 65 случаев больше аналогичного показателя 29 июня. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 160 человек, а днём ранее — у 75 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 3 106 новых случаев заражения коронавирусом.