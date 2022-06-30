Самара, , 12:17 — REGNUM Движение грузового транспорта ограничили на участке автотрассы в Самарской области. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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«На территории Самарской области по автодороге «М5-Урал» с 890 км по 970 км + 480 действует ограничение движения грузового транспорта в период времени с 7:00 часов до 20:00 часов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в связи с этим 30 июня, 1, 2, и 3 июля сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожным движением и соблюдением правил дорожного движения.

«Наряды дорожно-патрульной службы будут выставлены для предотвращения заторой ситуации на автодороге «М5 — Урал», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области просят водителей с пониманием отнестись к ведению временных ограничений, быть взаимовежливыми и соблюдать правила дорожного движения.