Грозный, 30 июня 2022, 12:08 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выпускники школы в Запорожской области не могут получить аттестаты, из-за того что школьные журналы были уничтожены украинскими военнослужащими и националистами. Российские власти приняли решение выдавать школьникам аттестаты российского образца. Одной из таких школ, получившей эту возможность, стала школа №15 города Мелитополя Запорожской области.
Как отметил глава Чечни, подобные «подлые действия со стороны бандеровских прихвостней» уже не удивляют простых жителей Украины.
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