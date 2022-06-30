Грозный, , 12:08 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что выпускники школы в Запорожской области не могут получить аттестаты, из-за того что школьные журналы были уничтожены украинскими военнослужащими и националистами. Российские власти приняли решение выдавать школьникам аттестаты российского образца. Одной из таких школ, получившей эту возможность, стала школа №15 города Мелитополя Запорожской области.

Школьный класс City-yaroslavl.ru

«Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев сообщил приятную новость о том, что Мелитопольская школа №15 получила право выдавать выпускникам аттестаты российского образца. Сегодня школа успешно прошла аккредитацию и получила соответствующее свидетельство. Анзор Ахмедович отмечает, что украинские военнослужащие уничтожили все журналы, оставив школьников без какой-либо возможности получить документ об образовании», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Как отметил глава Чечни, подобные «подлые действия со стороны бандеровских прихвостней» уже не удивляют простых жителей Украины.

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