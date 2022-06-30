Москва, 30 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Более 80 иностранных боевиков уничтожены за минувшие сутки в Николаеве Воздушно-космическими силами России. Об этом 30 июня сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Отмечается, что в результате высокоточных ударов ВКС России по месту расположения иностранных наёмников в городе Николаев уничтожено более 80 иностранных боевиков.

Также были нанесены удары по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области.

Всего уничтожено более 20 украинских военнослужащих, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более 1 тыс. артиллерийских снарядов, 300 миномётных мин и 100 выстрелов для ПЗРК.

Кроме того, в Харькове поражены два пункта временной дислокации 113-й бригады теробороны, где размещалось до 140 человек.

Также были поражены позиции ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое и Авдеевка ДНР, в результате чего безвозвратные потери в 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригадах составили более 50%. Эти подразделения теперь отведены в тыл для восстановления боеспособности.

В 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады 13 военнослужащих, включая офицеров, самовольно оставили позиции из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения.