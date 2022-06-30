Пенза, , 12:08 — REGNUM В Пензенской области за минувшие сутки выписали 20 ковид-пациентов. С начала пандемии по состоянию на 30 июня в регионе выздоровели 181 604 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по области зарегистрировано 187 935 случаев заражения коронавирусом, в том числе 36 — за минувший день.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5954 человека, за сутки умерли два пациента.

В ковид-стационары 29 июня госпитализировали 22 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, власти японской столицы Токио повысили уровень эпидемиологической опасности из-за COVID-19 до второй степени из четырех возможных.

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