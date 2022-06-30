Ижевск, 30 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. По итогам января-мая текущего года производство молока в Удмуртии увеличилось на 4,3% или на 14,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Удмуртстат на своей странице в социальной сети.

Endre Majoros Молоко

В сельхозорганизациях республики всего произвели 352 тыс. тонн молока. Также произведено 375 млн штук куриных яиц, что меньше уровня января-мая 2021 года на 6,4%.

На 1,2% сократилось производство скота и птицы в живом весе — до 58 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по большинству показателей экономика Удмуртии в январе–мае текущего года демонстрирует положительную динамику. Потребительский спрос в регионе стабильный, за указанный период население региона приобрело товаров на 120,8 млрд рублей.

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