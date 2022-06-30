Ростов-на-Дону, 30 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Одна из лучших гандболисток мира Анна Вяхирева покинула команду «Ростов-Дон». Как сообщает ряд спортивных телеграм-каналов, спортсменка будет защищать клубные цвета норвежского «Вайперса».

Vk.com/rostovhandball Гандбол

После Олимпиады в Токио в 2021 году спортсменка взяла паузу. 26-летняя Анна Вяхирева впервые после перерыва вышла на площадку в марте 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году Вяхирева была признана лучшей гандболисткой мира по версии портала Handball Planet.