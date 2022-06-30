Москва, 30 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 3 октября 2022 года планирует начать рассмотрение иска Минобороны России к АО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (ННИИРТ). С ответчика требуют более 12 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск к ННИИРТ поступил в арбитраж 24 июня 2022 года, а 29 июня его принял судья Регнацкий. Детали спора не известны, сумма составляет 12 540 103,34 рубля.

Напомним, в июне 2022 года также был завершен спор министерства с ракетно-космическим центром «Прогресс», с которого требовали почти 3 млрд рублей. В итоге суд сократил сумму претензий до 98,7 млн рублей.