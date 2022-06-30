Донецк, , 12:05 — REGNUM Населённый пункт Доломитное в Донецкой Народной Республики (ДНР снова был обстрелян украинскими нацистками. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел из украинского миномёта Ngu.gov.ua

Уточняется, что новый обстрел Доломитного со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:27 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено восемь мин калибра 120 мм.

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