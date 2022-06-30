Пермь, 30 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Перми сохранят и благоустроят Сад соловьёв. На встрече муниципальных и краевых чиновников, а также общественников-активистов принят проект документа, в соответствии с которым застройщик обязуется разработать документацию планировки территории Сада соловьёв у реки Уинки. Это поможет закрепить рекреационный статус парковой зоны, сообщает пресс-служба мэрии.

gorodperm.ru Сад соловьёв

Кроме того, девелопер намерен передать городу часть своего земельного участка под обустройство кромочных улиц. В горадминистрации подчеркнули, что застройки в Саду соловьёв не будет.

Стоит отметить, общественников волновала вероятная стройка рядом с парком и возможное негативное влияние на экологию Сада соловьёв, а также риск расширения зоны застройки. В адрес губернатора было направлено обращение.

Добавим, Сад соловьёв был создан в овраге между улицей Гайдара и Пушкарской по инициативе местной жительницы, гражданской активистки Надежды Баглей при поддержке ТСЖ «Гайдара, 3» и научной общественности Пермского государственного университета.