Ярославль, , 12:05 — REGNUM В Ярославле сотрудников муниципального бюджетного учреждения «Горзеленхозстрой» обманом вынудили подписать «письмо к Путину», направленное против врио губернатора Михаила Евраева. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM. «Письмо» опубликовал ярославский сайт «Ярновости».

Работа «Горзеленхозстроя» city-yaroslavl.ru

В «письме» рабочие предприятия якобы просят президента «разобраться» с врио губернатора. Поводом стала критика состояния городского благоустройства на совещании в мэрии Ярославля 28 июня. Евраев высказал недовольство переполненными урнами на Волжской набережной, состоянием беседок и тротуарной плитки. В «обращении» говорится, что работники «Горзеленхозстроя» приняли критику на свой счёт, критика несправедлива и «подрывает репутацию» предприятия. Защитить «Горзеленхозстрой» от гнева главы региона якобы должен президент страны.

Под «письмом» стоят фамилии и подписи более 100 сотрудников предприятия. Однако, как выяснилось, они подписывали совсем другое. Ситуация обсуждалась на встрече руководства с коллективом «Горзеленхозстроя» на следующий день после публикации. Аудиозапись встречи есть в редакции ИА REGNUM.

«Сбором подписей» занимался один из руководителей муниципального учреждения, фамилию которого люди называют. Само письмо работникам он не показывал. Люди были уверены, что подписывают обращение об увеличении финансирования предприятия.

«Вот вчера пришел к нам в отдел (называет фамилию — ИА REGNUM) со списком без всяких конкретных писем и сказал: «вы подписывали?». «Нет, не подписывали». Там уже список был, 51 человек. Я была 52-я. Мы подписывались без всяких задних мыслей, потому что пришел уважаемый человек. Где сам-то тогда он? Я ещё говорю: «А где бумаги»? Он: «Они там-там-там». Так за что мы на самом деле подписали? Нам сказали: за дополнительное финансирование. Что дополнительное финансирование будет. Нас подставляют или что? Чтобы финансирование было (говорят одновременно несколько человек — ИА REGNUM). Человек приходит, говорит одно, а на самом деле может быть совсем другое», — сказала на встрече сотрудница предприятия.

Как следует из разговора, сотрудники были возмущены и содержанием письма, и способом его подписания.

«Вы нас подставили что ли всех?», — спрашивают работники «Горзеленхоза» у руководства. Но этот вопрос остается без ответа.

«Вас силой подписывать заставляли?» — в ответ спрашивает у сотрудников директор.

«Да, сказали: «вам нужно подписать, за дополнительное финансирование». Мы не против денег, мы не дураки, мы подписали. А получилось, что мы против губернатора. Теперь на нас клеймо стоит!» — говорят люди.

Руководитель предприятия просит своих подчиненных ничего не подписывать впредь. Но сгладить ситуацию не удаётся.

«Письмо-то прочитайте! Где письмо? Его никто не видел. Он первый зам директора. Мы вообще-то человеку-то верим. Уважаемый человек. Для чего он приходит в коллектив? Чтобы смуту наводить?», — вновь возмущаются сотрудники «Горзеленхозстроя».

В завершении встречи люди говорят, что «будут умнее».

Судя по всему, целью письма была попытка дискредитировать врио губернатора Михаила Евраева накануне выборов. Очевидно, что выполнить эту операцию было бы невозможно без использования административного ресурса и фактически злоупотребления властными полномочиями.