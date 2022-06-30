Москва, , 12:10 — REGNUM Российская авиация сбила два украинских штурмовика Су-25 над Днепропетровской и Херсонской областями. Об этом сообщает 30 июня Минобороны России.

Су -25 ВВС Украины Ministry of Defense of Ukrainep

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ сбила украинские самолёты в районах населённых пунктов Широкое Днепропетровской области и Архангельское Херсонской области. Кроме того, уничтожены установка «Бук-М1» и РЛС комплекса С-300.

«Уничтожена самоходная огневая установка ЗРК «Бук-М1» на огневой позиции в районе Одессы и радиолокационная станция ЗРК С-300 в районе населённого пункта Славгород Днепропетровской области», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин заявил, что военная спецоперация идёт по плану. Он напомнил, что её цель — освободить Донбасс и создать условия, которые бы гарантировали безопасность самой России.

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