Казань, , 12:05 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 47 человек. По состоянию на 30 июня, в республиканские больницы с ковидом госпитализировали за последние 24 часа 46 пациентов, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Больничная койка

Всего в регионе зарегистрировано 152 556 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 148 829 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписали 108 пациентов, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, на территории России за минувшие сутки было выявлено 3106 новых случаев заражения коронавирусом.

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