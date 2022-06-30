Вашингтон, 30 июня 2022, 12:03 — REGNUM Власти Литвы сознательно и безрассудно подталкивают Россию к прямой конфронтации с НАТО, пишет The American Conservative.
Издание пишет, что США должны в частном порядке донести до Литвы и других европейских стран «жесткий сигнал» об опасности подстрекательства России.
Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.
МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.
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