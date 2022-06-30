Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Власти Литвы сознательно и безрассудно подталкивают Россию к прямой конфронтации с НАТО, пишет The American Conservative.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Время удобное: на этой неделе в Мадриде проходит саммит альянса, некоторые в Вильнюсе как раз выступали за войну», — говорится в публикации.

Издание пишет, что США должны в частном порядке донести до Литвы и других европейских стран «жесткий сигнал» об опасности подстрекательства России.

«Кажется странным, что Литва машет тряпкой перед русским медведем. В самом деле, если бы не провокация, зачем России нападать на какую-либо страну в Прибалтике? Какие выгоды она получит от захвата трех маленьких государств, которым даже не хватает исторической значимости?» — задается вопросом издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва с 18 июня прекратила транзит грузов Калининградской железной дороги под предлогом санкций ЕС.

МИД России назвал эти действия агрессивными и выходящими за пределы недружественности, а также пообещал ответные меры.

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