Лежнево, 30 июня 2022, 12:02 — REGNUM Факты выхода медведей к жилым домам зафиксированы в Лежневском районе Ивановской области. Об этом сообщается в официальной группы администрации района в «ВКонтакте».
Жителей и гостей региона также призывают соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и следовать правилам поведения в случае встречи с медведем. В частности, медведю нельзя показывать свой страх и нельзя поворачиваться к нему спиной, убежать от дикого зверя почти невозможно — медведь на рывке развивает скорость до 70 км/ч. Отпугнуть зверя можно шумом — криком, звоном металлических предметом.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине медведя заметили в районе детского лагеря — детей закрыли в корпусах, район обследовали охотоведы.