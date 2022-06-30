Лежнево, , 12:02 — REGNUM Факты выхода медведей к жилым домам зафиксированы в Лежневском районе Ивановской области. Об этом сообщается в официальной группы администрации района в «ВКонтакте».

Медведь

«В связи с зафиксированным случаем захода медведей на территорию вблизи населенных пунктов в муниципалитете, просим Вас быть более внимательными и осторожными!» — говорится в сообщении администрации.

Жителей и гостей региона также призывают соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и следовать правилам поведения в случае встречи с медведем. В частности, медведю нельзя показывать свой страх и нельзя поворачиваться к нему спиной, убежать от дикого зверя почти невозможно — медведь на рывке развивает скорость до 70 км/ч. Отпугнуть зверя можно шумом — криком, звоном металлических предметом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине медведя заметили в районе детского лагеря — детей закрыли в корпусах, район обследовали охотоведы.