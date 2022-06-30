Стокгольм, 30 июня 2022, 12:06 — REGNUM 30 июня стало известно, что шведский гигант ВПК Saab подписал контракт со Управлением материально-технической части Вооруженных сил Швеции на производство еще двух разведывательно-командных самолетов модели GlobalEye. Об этом сообщил телеканал SVT.
Сумма заказа составляет около 7,3 млрд шведских крон (или 730 млн долларов США). Ожидается, что передача высококлассных воздушных суден состоится в 2027 году. Это пообещал сам производитель Saab в своем пресс-релизе.
Отмечается, что контракт оставляет право за Управлением материально-технической части на покупку еще двух самолетов модели GlobalEye.
Производство будет проходить в Гётеборге, Линчёпинге, Ерфалле, Арбоге и Лулео, а также в других местах.