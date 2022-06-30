Стокгольм, , 12:06 — REGNUM 30 июня стало известно, что шведский гигант ВПК Saab подписал контракт со Управлением материально-технической части Вооруженных сил Швеции на производство еще двух разведывательно-командных самолетов модели GlobalEye. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

Сумма заказа составляет около 7,3 млрд шведских крон (или 730 млн долларов США). Ожидается, что передача высококлассных воздушных суден состоится в 2027 году. Это пообещал сам производитель Saab в своем пресс-релизе.

Отмечается, что контракт оставляет право за Управлением материально-технической части на покупку еще двух самолетов модели GlobalEye.

Производство будет проходить в Гётеборге, Линчёпинге, Ерфалле, Арбоге и Лулео, а также в других местах.