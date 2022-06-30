Томск, 30 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На территории Томской области ввели режим повышенной готовности после объявления штормового предупреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

65.mchs.gov.ru Ливень

Непогода задержится в области с 30 июня по 4 июля. В этот период ожидаются сильные ливни, грозы и град. Шквалистый ветер усилится до 24 метров в секунду.

В связи с этим руководители ведомств переведены на круглосуточное дежурство. Жителей просят не оставлять детей без присмотра, обходить деревья, рекламные щиты, соблюдать меры пожарной безопасности.