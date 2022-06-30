Красноярск, 30 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 22 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 366 980 носителей коронавируса, выздоровели 355 249 человек. За сутки список выздоровевших пополнился 35 фамилиями.

Напомним, 29 июня в регионе коронавирус выявили у 27 человек, выздоровели 39 человек, госпитализация потребовалась 34 заболевшим.