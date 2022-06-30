Мадрид, , 12:02 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 29 июня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым обсудил вопросы сотрудничества в сфере атомной энергетики и космоса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Эммануэль Макрон Официальное интернет-представительство президента России

В ходе встречи, прошедшей в кулуарах саммита НАТО в Мадриде, лидеры двух стран согласились с важностью достижения углеродной нейтральности, договорились расширить двустороннее сотрудничество в сфере обеспечения безопасности атомной энергетики и укрепления конкурентоспособности атомной энергетики.

Юн и Макрон также выразили надежду на более тесное сотрудничество в космической сфере, включая разработку малых и средних спутников.

Глава Южной Кореи попросил французского коллегу поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки в 2030 году (EXPO-2030), проявить интерес к северокорейской ядерной проблеме, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, а также пригласил Макрона в Южную Корею.

В свою очередь, президент Франции высоко оценил усилия правительства Южной Кореи в вопросе достижения полной денуклеаризации КНДР и выразил приверженность сотрудничеству с Сеулом в данном вопросе.