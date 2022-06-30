Стокгольм, 30 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Жители Швеции, которые покупают недвижимость, тратят на жилье все большую часть своего располагаемого дохода. Об этом говорится в недавнем отчете банка Swedbank. В этой связи экономисты предупреждают, что в ситуации, когда ожидается дальнейший рост ставок по ипотеке, арендаторы или собственники жилья рискуют получить еще один «удар под дых». Об этом сообщил телеканал SVT.

nattanan23 Стоимость жилья

«Когда растут расходы по вашему собственному ипотечному кредиту, растут и расходы по кредиту у вашей ассоциации арендаторов-собственников, и тогда ассоциация должна компенсировать это путем повышения членской комиссии», — объяснил в эфире SVT частный экономист Артуро Аркес.

Отчет Swedbank о состоянии на рынке жилья за первый квартал 2022 года ясно показывает, что у шведов, которые сегодня покупают дом, остается все меньше и меньше денег в кошельках после оплаты жилья.

В этой связи экономисты советуют повременить с покупкой недвижимости, поскольку долговая нагрузка в условиях растущих ставок может надломить бюджет домохозяйства, рассчитывающего на повышении стоимости жилья из-за инфляционного давления.