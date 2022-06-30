ВС России с моря уничтожили пункт управления группировки «Хортица»
Москва, 30 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Вооруженные силы России высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ в районе Днепропетровска, сообщили 30 июня в Минобороны РФ.
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Боевой корабль
«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» в районе города Днепропетровск», — сообщили в оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе Николаева ударом ВКС России уничтожена база иностранных наёмников.
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