Тирасполь заявил о готовности Приднестровья к любым провокациям
Тирасполь, 30 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Тирасполь внимательно следит за тем, что происходит в Молдавии и на Украине, чтобы быть готовым к различным вариантам развития событий. Об этом 30 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Он отметил, что эти меры проводятся для обеспечения безопасности жителей Приднестровья. Ситуация контролируется по всему периметру республики.
«Мы готовы к любым сценариям, но нам бы не хотелось никаких провокаций против Приднестровья. Нам не хочется, чтобы кто-то испытывал нас на прочность любым способом», — сказал Игнатьев.
Напомним, в последние месяцы в Приднестровье прошла серия терактов. Следователи пришли к мнению, что к их организации причастны украинские и молдавские силовики. Вместе с тем Киев закрыл границу с ПМР, а в Молдавии заблокировали ввоз в Приднестровье товаров первой необходимости, в том числе лекарств.