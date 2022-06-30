Тирасполь, 30 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Тирасполь внимательно следит за тем, что происходит в Молдавии и на Украине, чтобы быть готовым к различным вариантам развития событий. Об этом 30 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Mid.gospmr.org Виталий Игнатьев во время поездки в Израиль

Он отметил, что эти меры проводятся для обеспечения безопасности жителей Приднестровья. Ситуация контролируется по всему периметру республики.

«Мы готовы к любым сценариям, но нам бы не хотелось никаких провокаций против Приднестровья. Нам не хочется, чтобы кто-то испытывал нас на прочность любым способом», — сказал Игнатьев.

Напомним, в последние месяцы в Приднестровье прошла серия терактов. Следователи пришли к мнению, что к их организации причастны украинские и молдавские силовики. Вместе с тем Киев закрыл границу с ПМР, а в Молдавии заблокировали ввоз в Приднестровье товаров первой необходимости, в том числе лекарств.