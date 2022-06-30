Екатеринбург, 30 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки, 29 июня, в медучреждения доставили 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Показатель на 19 меньше, чем днем ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Излечились от COVID-19 ещё 94 человека. В общей сложности в регионе выздоровели 435 363 гражданина.

В области за прошедшие сутки, 29 июня зафиксирован 101 случай заражения коронавирусом. Число умерших от ковида в регионе осталось на отметке в 10 756.