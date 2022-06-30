Ижевск, 30 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. По большинству показателей экономика Удмуртии в январе–мае текущего года демонстрирует положительную динамику. Об этом сообщает Удмуртстат на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Потребительский спрос в регионе стабильный, за указанный период население региона приобрело товаров на 120,8 млрд рублей. Оборот розничной торговли увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

Объем оказанных населению платных услуг вырос на 3,9% при сравнении с данными за пять месяцев предыдущего года.

На территории республики введено в эксплуатацию 694,8 тыс. кв. метров жилья, объем промышленного производства вырос на 7,8%. Рост пассажирооборота автомобильного транспорта составил 17,2%. По сравнению с показателем мая прошлого года численность официально зарегистрированных безработных сократилась на треть.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартал текущего года жители Удмуртии потратили на покупку алкогольных напитков в целом около 5,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты жителей республики на алкоголь выросли на 2%.

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