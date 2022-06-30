Стокгольм, , 12:04 — REGNUM Когда 30 июня управляющий Риксбанка Швеции Стефан Ингвес объявит о повышении ключевой ставки, ожидается, что он заявит о самом высоком повышении за более чем два десятилетия. Об этом сообщил телеканал SVT.

Ключевую ставку снова понизили

«Это напрямую ударит по шведским домохозяйствам», — прокомментировал возможное повышение ставки экономист Америко Фернандес из банка SEB.

Экономисты предсказывают двузначное повышение ставки на 50 базисных пунктов. Это будет означать, что учетная ставка будет повышена до 0,75 с нынешних 0,25 пунктов.

В последний раз такое повышение производилось в феврале 2000 года, когда Риксбанк повысил ключевую процентную ставку с 3,25 до 3,75 в феврале 2000 года.