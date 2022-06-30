Стокгольм, 30 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Когда 30 июня управляющий Риксбанка Швеции Стефан Ингвес объявит о повышении ключевой ставки, ожидается, что он заявит о самом высоком повышении за более чем два десятилетия. Об этом сообщил телеканал SVT.

Ключевую ставку снова понизили

«Это напрямую ударит по шведским домохозяйствам», прокомментировал возможное повышение ставки экономист Америко Фернандес из банка SEB.

Экономисты предсказывают двузначное повышение ставки на 50 базисных пунктов. Это будет означать, что учетная ставка будет повышена до 0,75 с нынешних 0,25 пунктов.

В последний раз такое повышение производилось в феврале 2000 года, когда Риксбанк повысил ключевую процентную ставку с 3,25 до 3,75 в феврале 2000 года.