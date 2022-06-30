Ульяновск, , 11:55 — REGNUM В Ульяновской области нет новых летальных исходов от COVID-19, а суточное количество госпитализированных в ковид-стационары осталось на прежнем уровне. Соответствующие сведения публикует федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По данным на 30 июня, с начала пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у 203 650 жителей Ульяновской области, в том числе 28 и 29 заразились соответственно 18 и 17 человек.

Победили коронавирус 198 666 пациентов, доля выздоровевших составляет 97,55%.

Как следует из суточной статистики, 29 июня в Ульяновской области вылечились от ковида 24 пациента (28 июня — 21 человек), госпитализированы пять человек (28 июня — 5 человек), новых летальных исходов нет.

Напомним, что в Ульяновской области от ковида умерли 4718 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе сделано 2 152 538 лабораторных исследований на коронавирус.