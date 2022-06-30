Стокгольм, 30 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. До парламентских выборов в Швеции осталось меньше трех месяцев. «Либералы», еще пару месяцев назад считавшиеся «хромой уткой», уверенно продолжают наращивать свою электоральную поддержку среди избирателей. В последнем опросе SVT/Novus, 5% респондентов заявили, что проголосовали бы за партию, если бы сегодня состоялись выборы. Об этом 30 июня сообщил телеканал SVT.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

«Я думаю и надеюсь, это потому, что многим нравятся вопросы, которые мы продвигаем уже долгое время. Речь может идти о хорошей политике в области энергетики и ядерной энергии, не в последнюю очередь, речь идет о НАТО, проблемах в школе. Это может отчасти объясняться тем, что некоторые уже устали от старой ретроспективы, которая характеризует многие партии», —прокомментировал результаты опроса лидер партии Йохан Персон.

Как отмечают журналисты, «Либералы» во главе со своим новым лидером Персоном покоряют настолько высокие электоральные вершины, что недавние аутсайдеры постепенно начинают теснить «Центристов» с их рейтингом в 5,4%.

«Думаю, в этот созыв риксдага нам было сложно позиционировать себя и показать избирателям, что на самом деле означает голос, отданный за Центристов», — заявила в комментарии SVT одна из видных политиков от «Центристов» Элин Ларссон.