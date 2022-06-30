Екатеринбург, 30 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Металлургические предприятия Донецкой и Луганской народных республик впервые примут участие в выставке «Иннопром», которая состоится в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Южного горно-металлургического комплекса.

пресс-служба Южного горно-металлургического комплекса Иннопром

По словам генерального директора ООО «ЮГМК» Евгения Юрченко, «Иннопром» для представителей предприятий Донбасса станет возможностью усилить интеграцию с Россией. В международной промышленной выставке примут участие семь предприятий с Донбасса. Все они обеспечены сырьем и энергоносителями, работают в нормальном режиме, несмотря на обстрелы ВСУ. На предприятиях трудятся около 22 тысяч человек.

Напомним, 12-я международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. Её основной темой в текущем году станет «Промышленный переход от вызовов к новым возможностям». Участие в выставке примут представители около 30 стран.