Махачкала, 30 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе очередного заседания Народного собрания региона, проходившего 30 июня, назвал направления, которые станут прорывными для развития экономики республики на ближайшие годы. Они определяют модель экономического развития Дагестана и станут опорными. В список направлений вошли проекты по развитию Каспийского туристического кластера, плодоовощного кластера, обувной промышленности, стекольного промышленного кластера и транспортно-логистической инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Меликов также назвал ключевые проекты в развитии транспортной инфраструктуры. Среди них в том числе второй этап реконструкции аэропорта «Махачкала». Он будет связан со строительством новой взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать тяжелые самолеты.

Кроме того, будет расширена федеральная дорога «Кавказ» и построены объезды городов Хасавюрт, Дербент и Махачкала. Помимо этого, большое внимание будет уделено развитию Махачкалинского морского порта.

«Изменившиеся транспортные и логистические связи России с зарубежными странами и выход транспортного коридора «Север-Юг» на передовые позиции дают нам уверенность, что данный проект реально станет прорывным», — приводит слова Меликова его пресс-служба.