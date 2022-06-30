Архангельск, 30 июня, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Борис Кабаков в рамках международного форума «Судостроение в Арктике» в Архангельске заявил о рассмотрении возможности строительства еще одной крупнотоннажной верфи в России.

Bruno Girin Арктический танкер

«Стоит вопрос, прорабатывается пока, о создании новой крупнотоннажной верфи. Пока рано говорить где она может быть, там есть несколько вариантов», — сказал Кабаков.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Минпромторг заявил, что Объединенная судостроительная компания планирует модернизировать «Северную верфь» в Санкт-Петербурге.

Отметим, что первой российской судоверфью крупнотоннажного производства является ССК «Звезда», находящееся в городе Большой Камень Приморского края. В 2018 году начались работы по сооружению второй очереди верфи. Предполагается, что строительство завершится в 2024 году.

ИА REGNUM сообщало, что V Форум «Судостроение в Арктике» проходит в Архангельске в период с 29 по 30 июня.

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