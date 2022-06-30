Десять жителей Саратова обвиняют в мошенничестве на 23,5 млн рублей
Саратов, 30 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Саратовской области завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного в отношении десяти местных жителей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.
По версии следствия, десять жителей Саратова, среди которых сотрудники различных кредитно-финансовых организаций, использовали мошенническую схему при оформлении кредитов. Через знакомых они находили желающих оформить кредит и получить деньги граждан, выдавали им фиктивные справки о месте работы и сумме дохода. После получения займа деньги между злоумышленникам распределялись в соответствии с ролью каждого, часть средств оставалась у заемщика.
Впоследствии часть кредитных обязательств частично погашалась за счет новых кредитов, оставшаяся задолженность банку не выплачивалась. Таким образом было получено 64 кредита. Банкам причинен ущерб в размере23 502 235 рублей.
Десятерым фигурантам предъявлено обвинение, уголовные дела в отношении заемщиков выделены в отдельное производство.
Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Саратова зарегистрировали на подставных лиц две организации, оказывающие юридические услуги гражданам. Под предлогом защиты прав клиентов и содействия при оформлении различных соцвыплат, пособий и пенсий подозреваемые получали от них денежное вознаграждение, не исполняя взятых обязательств.
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