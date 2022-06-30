Саратов, 30 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Саратовской области завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного в отношении десяти местных жителей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

По версии следствия, десять жителей Саратова, среди которых сотрудники различных кредитно-финансовых организаций, использовали мошенническую схему при оформлении кредитов. Через знакомых они находили желающих оформить кредит и получить деньги граждан, выдавали им фиктивные справки о месте работы и сумме дохода. После получения займа деньги между злоумышленникам распределялись в соответствии с ролью каждого, часть средств оставалась у заемщика.

Впоследствии часть кредитных обязательств частично погашалась за счет новых кредитов, оставшаяся задолженность банку не выплачивалась. Таким образом было получено 64 кредита. Банкам причинен ущерб в размере23 502 235 рублей.

Десятерым фигурантам предъявлено обвинение, уголовные дела в отношении заемщиков выделены в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, двое жителей Саратова зарегистрировали на подставных лиц две организации, оказывающие юридические услуги гражданам. Под предлогом защиты прав клиентов и содействия при оформлении различных соцвыплат, пособий и пенсий подозреваемые получали от них денежное вознаграждение, не исполняя взятых обязательств.

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