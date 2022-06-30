Красноярск, 30 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Перед судом предстанет житель Красноярска, совершивший ДТП, в котором серьёзно пострадал 16-летний обучающийся профильного кадетского класса СК России. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование резонансного уголовного дела завершено. Водителю предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ.

По данным следствия, 1 декабря 2021 года в Красноярске водитель ехал на автомобиле по транспортному проезду со стороны улицы Малиновского в сторону улицы Молокова. Он сбил 16-летнего юношу, шедшего в попутном направлении вдоль правого края проезжей части.

По данным следствия, мальчик шёл домой после учёбы. Сбив кадета, водитель с места происшествия скрылся. Он попытался скрыть следы преступления, в том числе заменив ветровое стекло.

Подростка без сознания обнаружили на обочине проезжей части прохожие. Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки. Сейчас жизнь кадета вне опасности, он проходит очередной курс реабилитации в Москве.

Ход расследования уголовного дела находился на контроле в центральном аппарате СКР. Дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия с кадетом вызвала в Красноярске большой общественный резонанс.

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