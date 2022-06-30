Стокгольм, , 11:55 — REGNUM За чуть более десяти недель до выборов в Швеции лидер оппозиции Ульф Кристерссон обладает электоральным преимуществом в борьбе за власть в Русенбаде. Но это происходит не из-за роста рейтинга его собственной партии или его правительственной альтернативы (то есть партий, готовых проголосовать за кабинет министров Швеции во главе с «Умеренными»), а из-за того, что «Зеленые» по-прежнему не набирают 4%, что уже сделали «Либералы». В этой связи выборы в сентябре будут походить на настоящий политический триллер. Об этом 30 июня в своей авторской статье написала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

«Уже восьмой месяц подряд «Зеленые» не набирают 4%, показывают опросы SVТ/Novus. Правда, от парламентского барьера их отделяет всего лишь статистическая погрешность. Однако встречный ветер общественного мнения, в их паруса, похоже, дуть не хочет. Есть несколько объяснений, но не должно быть никаких сомнений в том, что их уход из правительства входит в список главных тактических ошибок. Ажиотаж, на который надеялась партия, когда они могли свободно проводить более наступательную экологическую и климатическую политику вне правительства, провалился. Вместо этого «Зеленые» потеряли чуть более одного процентного пункта с ноября», — пишет эксперт.

«Нестабильная ситуация указывает на то, что «Зеленым», как и в 2018 году, потребуются голоса поддержки со стороны «Левых» и «Социал-демократов», чтобы выжить в риксдаге. Поэтому ожидайте, что заявление типа «Без нас не будет правительства во главе с Социал-демократами» будет звучать от представителей «Зеленых» все чаще и чаще по мере приближения выборов», — считает Марморштейн.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции «Либералы» прорвали «четырехпроцентную блокаду» — опрос