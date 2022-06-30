Джакарта, , 11:52 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным в Кремле на пятый день рабочего визита за границу, сообщает Antara.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Из Польши президент Индонезии вылетел в аэропорт Внуково II в Москве на самолете Garuda Indonesia Gia-1. В полдень у Джоко Видодо запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, после визита на Украину президент Индонезии Джоко Видодо вернулся в Польшу, чтобы затем отправиться в Москву.

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