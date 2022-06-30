Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону взамен горздраву появится управление по организации медицинской помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев на заседании постоянной комиссии по бюджету муниципального парламента.

Медицина TOrange.biz

По словам руководителя ведомства, сфера здравоохранения Ростова-на-Дону будет управляться отдельной структурой, входящей в состав донского министерства здравоохранения. Существующая в областном центре управленческая структура города будет сохранена, уточнил министр.

Сотрудники горздрава, пишет издание «Блокнот Ростов» перейдут на работу во вновь создаваемое городское управление по организации медицинской помощи.

ИА REGNUM сообщало, что в рамках модернизации системы здравоохранения в Ростовской области в 2022 году начнётся передача муниципальных медицинских учреждений в региональную собственность. На Дону действуют 273 медицинских учреждения, из которых 141 — муниципальное.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону упразднят городское управление здравоохранения