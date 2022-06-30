Иркутск, , 11:51 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального ГУ МЧС РФ и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля ночью в северо-восточных, днем в западных районах ожидаются сильные дожди, грозы.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом днем усиление северо-западного ветра может достигать 15-20м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, алтайские спасатели 30 июня известили о продлении штормового предупреждения.

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