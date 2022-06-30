Тирасполь, 30 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не вынашивают планов нападения на Украину. Об этом 30 июня в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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Он прокомментировал принятое накануне Верховным советом Приднестровья обращение к мировому сообществу. В нём отмечается, что республика стремится быть «исключительно миролюбивым государством».

«Мы принимаем беженцев, помогаем людям и настроены на любые формы конструктивного диалога как с Молдавией, так и с Украиной», — отметил министр.

Напомним, 27 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов нанести удар по Приднестровью в случае атаки оттуда. Вместе с этим власти Молдавии заявляют о планах укрепить армию, а военный бюджет республики в этом году будет удвоен за счет помощи НАТО.