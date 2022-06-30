Стокгольм, 30 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. 30 июня шведский телеканал SVT опубликовал данные опроса, проведенного совместно с социологами из Novus, согласно которому «Либералы», наконец, могут рассчитывать на прохождение в риксдаг после сентябрьских парламентских выборов, поскольку партия «прорвала четырехпроцентный барьер».

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

Сейчас рейтинг «Либералов» находится на отметке 5,0%. 31,7% получили «Социал-демократы». «Умеренные» традиционно остаются на втором месте и получают 19,6%.

«Шведские демократы» могут рассчитывать на 17,4% голосов. «Христианские демократы» и «Центристы» получили по 6,7 и 5,4% голосов соответственно.

Если бы выборы в стране состоялись бы сегодня, то «Зеленые» бы в риксдаг не прошли — партия набрала всего 3,5%.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 6 по 26 июня, приняли участие 2 838 человек.