Москва, , 11:55 — REGNUM Истребитель Су-27 ВВС Украины и девять беспилотных летательных аппаратов сбили российские средства ПВО за минувшие сутки. Об этом сообщили 30 июня в Минобороны России.

Су-27 ВВС Украины (сс) wallycacsabre

Украинский истребитель сбит в районе населённого пункта Софиевка в ДНР. Беспилотники поражены неподалёку от населённых пунктов Берестовое и Петровеньки в ДНР, а также Жовтнево, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка и Перемога в Харьковской области.

«Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня в районе Стаханова Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что с начала проведения военной спецоперации уничтожены 224 украинских самолётов и 134 вертолёта, 1400 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, 3916 единиц специальной военной автомобильной техники.

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