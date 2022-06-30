Горно-Алтайск, 30 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Республике Алтай вступил в силу приговор членам организованной группы по делу о серии мошенничеств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по региону, жертвой мошенников стал в том числе ребёнок-сирота.

Prokuror-kaluga.ru Осуждён за вымогательство

По данным следствия, организатор вместе с сообщником требовали у сироты накопленные им социальные выплаты, которые хранились на банковском счёте. При этом они угрожали ему избиением, утоплением в реке, демонстрировали пневматический пистолет.

Для большего эффекты обвиняемые использовали изготовленный ими самими документ о назначении сообщницы организатора банды осужденной опекуном сироты.

«Опасаясь физической расправы, потерпевший после достижения им в конце октября 2019 года совершеннолетия, передал вымогателям более 1 млн рублей, которыми жулики распорядились по своему усмотрению», — отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, сообщники были признаны виновными в хищении стиральной машины у жительницы Алферово, оформлении кредитов на имя знакомой и так далее. В ноябре 2021 года суд приговорил организатора к 10 годам колонии строгого режима, его сообщников — к 5,5 и 4,5 годам лишения свободы.

Осужденные попытались обжаловать приговор, однако суд апелляционной инстанции оставил их доводы без удовлетворения. Отмечается также, что организатор группы ранее уже отбывал наказание за вымогательство денег у сирот.