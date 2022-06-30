Оренбург, 30 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 29 июня, в больницы поступили девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Суточный показатель мало изменился за два дня, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В стационарах лечение получает 51 человек. В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов. Пятеро пребывают на искусственной вентиляции лёгких. Ещё 31 пациент — на кислородной поддержке.

С начала пандемии в регионе выявили 217 342 заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 20 новых случаев.