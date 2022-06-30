Село Бердигестях, Якутия, 30 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Жительница села Бердигестях в Якутии ушла к знакомым распивать спиртные напитки и оставила в одиночестве своего 4-летнего ребёнка. Малыша обнаружили на улице сотрудники полиции, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе управления МВД по республике.

ИА REGNUM Ребёнок

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«В доме не было света и мне было скучно», — ответила женщина сотрудникам полиции на вопрос о том, почему она оставила сына без присмотра.

Ребёнок был ослаблен и заплакан, в квартире не было еды и воды. Врач обнаружил у малыша обезвоживание, переохлаждение и другие признаки ненадлежащего ухода. В том числе, ребёнка не мыли, ему не стригли ногти, а одет он был не по погоде.

Мать отсутствовала дома более пяти часов. Мальчик выбрался из квартиры на первом этаже через окно. Не найдя ребёнка дома, женщина не отправилась искать его, а легла спать.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Мегино-Кангаласском районе изъяли из семьи двоих детей после того, как одного из них пьющая мать бросила голым на полу и ушла. Оставшийся мёрзнуть ребёнок имеет ограниченные возможности здоровья и на тот момент болел ОРВИ.