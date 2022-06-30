Канберра, , 11:50 — REGNUM Число открытых вакансий на рынке труда Австралии составляет уже почти полмиллиона, что на 50 000 больше, чем в прошлом месяце. Об этом 30 июня сообщил телеканал Nine News.

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В Австралийском статистическом бюро отмечают, что число вакансий более чем вдвое превышает показатели февраля 2020 года.

Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда, написал в своем пресс-релизе, что число вакансий «выросло на 14% за три месяца до мая 2022 года и составило почти полмиллиона рабочих мест».

По его словам, это отражает растущий спрос на работников, особенно в сфере обслуживания клиентов. Промышленные предприятия также продолжают сталкиваться с постоянной нехваткой рабочей силы.

Отмечается, что сейчас в Австралии количество вакансий практически сравнялось с числом нетрудоустроенных граждан.

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