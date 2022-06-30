Москва, , 11:47 — REGNUM Обновленая модернизированная банкнота номиналом 100 рублей выпускается в обращение Центральным банком России с 30 июня 2022 года, сообщается на сайте регулятора.

100 рублей Cbr.ru

Новая 100-рублёвая банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где можно определить её подлинность имеет усиленный защитный комплекс и будут поступать в обращение постепенно.

На лицевой стороне банкноты в оливково-оранжевой гамме изображена Спасская башня Московского Кремля, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что обновлённая 100-рублёвая купюра появится в обращении в России в конце 2022 года.

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