Москва, 30 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Обновленая модернизированная банкнота номиналом 100 рублей выпускается в обращение Центральным банком России с 30 июня 2022 года, сообщается на сайте регулятора.

cbr.ru Новая 100-рублевая банкнота

Новая 100-рублёвая банкнота содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где можно определить её подлинность имеет усиленный защитный комплекс и будут поступать в обращение постепенно.

На лицевой стороне банкноты в оливково-оранжевой гамме изображена Спасская башня Московского Кремля, а на оборотной — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что обновлённая 100-рублёвая купюра появится в обращении в России в конце 2022 года.

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