Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM Свердловчанина осудили за торговлю личными данными граждан. Сотрудник оператора сотовой связи за денежное вознаграждение менял в базах данным номера SIM-карт клиентов, сообщили журналистам в УФСБ по Свердловской области.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Изменённые данные уралец продавал. Таким образом злоумышленники получали доступ к аккаунтам граждан в социальных сетях и мобильному банку.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в неправомерном воздействии на критическую информационную структуру России. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно. Уральца также лишили права заниматься деятельностью в отрасли связи сроком на один год.