Канберра, 30 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. 30 июня Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) предварительно одобрило вакцину от COVID-19 для детей в возрасте до пяти лет. Это означает, что скоро орган разрешит массовое внедрение препарата для иммунизации самой молодой группы населения на континенте, передает телеканал NineNews.

Вакцинация

Сообщается, что препарат был разработан компанией Pfizer Australia Pty Ltd. Новая вакцина называется COMIRNATY.

«После получения заявки на предварительную регистрацию COMIRNATY для использования в этой возрастной группе TGA проведет тщательную оценку безопасности, эффективности и качества этой вакцины, отдавая ей наивысший приоритет», — говорится в сообщении Управления терапевтических товаров.

Как пишут журналисты, в случае одобрения препарат будет можно вводить детям старше 6 месяцев.