Калуга, 30 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 14 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 10 человек. Днём ранее, 29 июня, в регионе было зарегистрировано шесть случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 587 человек, 102 675 человек выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.