Чебоксары, 30 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает расти количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом так же растёт суточное число выздоравливающих от ковида. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 30 июня, с начала пандемии заражение новой коронавирусной инфекцией официально выявлено у 81 005 жителей Чувашии, в том числе 28 и 29 заразились соответственно 26 и 32 человека. Отметим, что очередной рост заболеваемости идёт третьи сутки подряд.

Количество выздоровевших достигло 75 921 человека, из них 29 июня выписаны 25 пациентов (28 июня — 20 человек). Доля вылечившихся составляет 93,72%.

Число госпитализированных в ковид-стационары не изменилось: 28 и 29 июня в больницы ежедневно направляли 29 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов от ковида нет.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии жертвами пандемии стали 4650 жителей.